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Gündem KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türklerini ezdirmeyeceğiz
Gündem

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türklerini ezdirmeyeceğiz

KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan KKTC yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin bundan sonra ezik olmayacağını ve kendisiyle birlikte KKTC'de yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 00:51:00 -
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türklerini ezdirmeyeceğiz

KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, kendisiyle birlikte yeni bir dönemin başladığını belirterek, müzakere masasında artık ezik, başı eğik olmak yok" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçtiğimiz pazar günü, Mustafa Akıncı'ya karşı oyların yüzde 51,69'unu alarak Ersin Tatar cumhurbaşkanı seçildi.
Cumhurbaşkanı Tatar, kendisiyle birlikte yeni bir dönemin başladığını belirterek mesajlar verdi.

"Müzakere masasından kaçmayız"

Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak asla çözümden kaçan taraf olmadıklarını ifade etti. "Müzakere masasından kaçmayız Biz de çözüm istiyoruz" diyen Tatar, "Ama Kıbrıs Türkü'nün de beklentileri vardır. Kıbrıs Türkü 1974'ten sonra devlet kurmuştur, Cumhuriyet kurmuştur. Onurlu bir yaşam, onurlu bir gelecek, kendi devletimize sahip çıkmak, Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmemek ve dolayısıyla artık yeni bir gelecekte; federasyon, federasyon çerçevesinde bizlere kurulması düşünülen tuzaklara bizler asla müsade etmeyiz" dedi.

"Kıbrıs Türklerini ezdirmeyeceğiz"

Kıbrıs konusunda farklı düşünceleri ifade ettiğini anlatan Tatar, "Halktan onay aldık, söylediğimiz farklı şeyler vardır. Söylediğimiz biz müzakere masasında artık ezik, başı eğik olmak istemiyoruz. Onurumuzla orada oturmak istiyoruz. Bizler ambargo ve tecritlere karşı çıkıyoruz. Kıbrıs Türklerini ezerek, bizlere bir çözüm dayatması anlayışı var. Bizler bunu asla kabul etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti arkamızdadır" ifadelerini kullandı.

"KKTC'de yeni dönem başlamıştır"

"Doğu Akdeniz'de yaşananlar ortadadır" diye devam Tatar, "Yaşananlara baktığımızda kendi devletimize sahip çıkmak onurlu bir gelecektir. Anlaşma olacaksa, olabilir. Ama egemen eşitlik temelinde bir anlaşma daha gerçekcidir. Burada bir devlet vardır. Kuzey'deki devleti asla kimse gözardı edemez. Güney'de Rumlar, Kuzey'de Türkler yan yana yaşasın. Her Kıbrıs Türkü de böyle düşünüyor. Kıbrıs Türkü kendi geleceklerini maceraya atmaz. Benim Cumhurbaşkanı seçilmemle yeni bir dönem başlamıştır." ifadelerini kullandı.

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