  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Her fırsatı kullanacağız
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Her fırsatı kullanacağız

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şu an yapmaları gerekenin Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 23:19:00 - 2021-09-27 23:36:44
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Her fırsatı kullanacağız

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şu an yapmaları gerekenin Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak olduğunu belirtti.

Tatar, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası Tatar, AA muhabirinin, görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"İyi bir öğle yemeği oldu. Çeşitli konuları konuştuk ilerleme görmeyi umut ediyoruz ama tabii bu sadece öğle yemeğiydi. Genel Sekreter birkaç gün içinde görüşmeye ilişkin bir açıklama yapacak. Her şeyi konuşmaya çalıştık. Genel Sekreter'in yeni yollar bulabileceğine inanıyoruz. Bizim hakkımız, egemen eşitlik ve tanınmak ve bu şekilde önümüze bakabiliriz. Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay