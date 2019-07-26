0553 313 94 23

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Johnson’a tebrik

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’u ve Avrupa kurumlarının yeni seçilen başkanlarını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:21
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Johnson’a tebrik

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’u ve Avrupa kurumlarının yeni seçilen başkanlarını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Konseyi Başkanlığı’na seçilen Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanlığı’na seçilen Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanlığı’na seçilen David-Maria Sassoli’yi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Boris Johnson, Charles Michel, Ursula von der Leyen ve David-Maria Sassoli’ye gönderdiği kutlama mesajlarında, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir adil bir çözüme olan güçlü bağlılığının devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere Başbakanı Johnson’a gönderdiği tebrik mesajında, Johnson’un Dışişleri Bakanlığı döneminde Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm için Cenevre ve Crans Montana’da yapılan konferanstaki samimi katkısını takdir ederek, yeni görevinde de Kıbrıs’ta çözüm için işbirliğini sürdürmeyi arzuladığını belirtti. Bunun yanında Johnson’un başbakanlığı döneminde İngiliz halkı ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini diledi.


Avrupa kurumlarının yeni seçilen başkanlarına gönderdiği mesajlarda, Kıbrıs Türk halkının, 2004 Annan Planı referandumunda çözüm ve AB üyeliği için güçlü bir evet demesine karşın, aradan 15 yıl geçmesine rağmen Kıbrıslı Türklerin kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı hala çözümsüzlük ve statükonun mağduru olmaya devam ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk halkının adil ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme güçlü bağlılığını koruduğunu ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İflas eden süt fabrikasının satışının durdurulmasına üreticilerden tepki
    1. İflas eden süt fabrikasının satışının..
    2. Kayseri bisikletin merkezi olacak
    3. Başkan Büyükkılıç, Talas Gençlik..
    4. Anubis Truva Atı’ndan Türkiye’ye yoğun..
    5. Yunanistan Ege'deki düzensiz..
    6. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    7. Vietnam'da dondurulmuş kaplanlar ele..
    8. Eskişehir İnternet Gazetecileri..
    9. Sağlık-Sen’den İdil Devlet Hastanesi..
    10. Engelliler Meclisi 23 Temmuz Erzurum..
    11. Develi İlçe Müftülüğü Kurban Standı..
    12. GÜNCELLEME - Hakkari'de bir asker..
    13. Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘açık hava..
    14. Eşiyle kavga ettikten sonra evden..
    15. Antalya Büyükşehir Belediyesinde grev..
    16. Alanya’da uyuşturucu tacirleri..
    17. BM'den Suriye çağrısı
    18. TBMM Başkanı Şentop’tan gensoru..
    19. Mersin'de orman yangını
    20. Hakkari’den acı haber: 1 şehit, 1..
    21. Kuşadası kıyıları artık daha temiz
    22. Tunus'un kritik dönemlerinde rol alan..
    23. Adıyaman’da araç cami duvarına çarptı:..
    24. Büyükşehirden Kaş, grup yollarına bakım
    25. İngiltere’de en sıcak Temmuz ayı
    26. İran'dan ikinci nükleer santral hamlesi
    27. Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
    28. Akhisar Belediye personel yeni sisteme..
    29. Köy imamı TDV’ye 26 adet kurban bağışı..
    30. 'Güney'deki savaş çığırtkanlarına bir..
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!