KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz’ü kabul etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz’ü kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz’ü kabul etti.



20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları programları için KKTC’de bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Görüşmede Ahmet Ünal Çeviköz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yolladığı tebrik mesajını iletti. Cumhurbaşkanı Akıncı ise günün anısına Çeviköz’e hediye taktim etti.

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