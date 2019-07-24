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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (KKTC) Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:40
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (KKTC) Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (KKTC) Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Guterres, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Kıbrıs sorununun çözümüne katkı yapmaya hazır olduğunu bir kez daha anımsattı. Adadaki tarafların 9 Ağustos’ta görüşecek olmasından duyduğu memnuniyeti ve görüşmenin başarılı geçmesi dileğini ileten Guterres, sonrasında BM’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute’un yürüttüğü referans kavramlarıyla ilgili çalışmanın tamamlanmasının yararlı olacağını belirtti. Guterres ayrıca, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu çalışmaları vesilesiyle New York’ta bulunacak olan Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.



Genel Sekreter, bunun yanında 5’li gayrı resmi bir toplantının yapılmasına giden sürecin iyi planlanması ve dikkatli bir şekilde hazırlanmasının gerekliliğini ifade ederek, BM Genel Kurul çalışmaları sonrasında iki liderle üçlü bir toplantıda bir araya gelme önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, bu öneriyi olumlu değerlendirdiğini Genel Sekreter’e iletti.



Akıncı ise görüşme sırasında Kıbrıs sorununun çözümü için politik istek ve kararlılık gerektiğini belirterek Kıbrıs Türk tarafının bunu her vesileyle somut ve yapıcı bir şekilde ortaya koyduğunu hatırlattı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:40
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