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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Barışı, huzuru arayalım"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gerilimin herkese zararlı olduğunu belirterek, Kıbrıs için barışı, huzuru arama çağrısında bulundu.

19 Şubat 2019 Salı 19:04
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Barışı, huzuru arayalım"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gerilimin herkese zararlı olduğunu belirterek, Kıbrıs için barışı, huzuru arama çağrısında bulundu.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında Cumhuriyet Meclisini bilgilendirdi. Meclis Genel Kurulunun yaptığı olağanüstü toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantının son derece sağlıklı ve yararlı bir diyalog içerisinde geçtiğini söyledi. Akıncı, Meclis ile bugün yoğun katılımlı bir toplantıda özel gündemle buluştuğunu ve Kıbrıs konusunda son dönemde yaşanan süreçle ilgili bilgi verdiğini kaydetti. BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Temsilcisi Jane Holl Lute ile görüşmesi ve Rum lider ile 26 Şubat’ta yapacağı görüşme öncesinde Meclisi bilgilendirdiğini ve görüşlerini sunduğunu ifade eden Akıncı, toplantıda Mecliste temsil edilen 6 parti lideri ve milletvekillerinin görüş, öneri ve fikirlerini aldığını, eleştirilerini dinlediğini ve bunlara aydınlatıcı cevaplar verdiğini anlattı.


Toplantının yararlı diyalog içinde geçtiğini belirten Akıncı, Lute’un "taraflar aynı noktaya gelebilir mi" adlı referans çalışması olduğunu, bunun sonucu ortaya çıktıktan sonra Meclis’i yine bilgilendirebileceğini kaydetti. BM Temsilcisi Lute’un temaslarının ne sonuç doğuracağını bilmediklerini ancak bir sonuç ortaya çıkınca mutlaka Meclisle yine bir araya geleceğini ifade eden Akıncı, toplantıyı verimli ve yararlı olarak niteledi.



“Reddettiğim bir şey yok”


Rum liderin açıklamalarının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni fikirlere kapalı olmadığını ancak yalın gerçeğin kendisinin reddettiği bir şey olmadığı ve Kıbrıs’ta müzakere ile ve BM çatısı altında bir sonuca ulaşılacağı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin de kendilerinin de bunu söylediğini, Rum liderle yapacakları toplantıda son önerisi desantralize federasyon konusundaki önerilerini ve başka önerileri varsa onları da dinleyeceklerini ifade eden Akıncı, kapıları kapamadıklarını, adaya BM çatısı altında müzakerelerle barışı getirmeyi iki taraf için de istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Farklı gerçekler var ama Akıncı reddettiği için olmuyor demek çok haksızlık” diye konuştu.


Kıbrıs’ın Türkiye’ye dost bir coğrafya olmasının hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumların yararına olduğunu, barış ve çözümün tüm taraflara yarar sağlayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, gerilimin herkese zarar verdiğini ve bölgeden giderilmesi gerektiğini söyledi.



“Benim reddimle alakalı bir durum yok, dünya gerçekleriyle alakalı bir durum var”


Kıbrıs’ta kana doyduklarını ve artık barışı, huzuru aramaları gerektiğini ifade eden Akıncı, yeni fikirlerle ilgili bir soru üzerine, "Benim reddimle alakalı bir durum yok. Dünya gerçekleriyle alakalı bir durum var. ‘Farklı modeller var da Akıncı reddettiği için bunlar olmuyor’ söylemi abartılı, haksızlık. Böyle bir şey söz konusu değil. Barışı, huzuru arayalım. Ben onu yapmaya çalışıyorum. Mümkün olanı yapmaya çalışıyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 19:04
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