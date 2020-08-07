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Aktüel

KKTC Başbakanı: "Türkiye ve KKTC, Doğu Akdeniz'deki haklarının gasbedilmesine göz yummayacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:29:14 -
KKTC Başbakanı: "Türkiye ve KKTC, Doğu Akdeniz'deki haklarının gasbedilmesine göz yummayacak"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin de KKTC'nin de Doğu Akdeniz'deki haklarının gasbedilmesine göz yummayacağını ifade etti.

Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan ile Mısır arasında sırf Türk-Libya Mutabakatı'nı ortadan kaldırmak amacıyla imzalanan Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi anlaşmasının, bu iki ülkenin hak, hukuk tanımazlıklarının yeni bir örneği olduğunu belirtti.

Tatar, "Ancak şu bilinmelidir ki; ne Türkiye ne de KKTC, Doğu Akdeniz'deki haklarının gasbedilmesine göz yummayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki tüm oyunları bozabilecek kapasiteye sahip olduğunu, bunun fiilen de görüldüğünü vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde MEB belirlenmesi anlaşmasının, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamaları ile Türkiye tarafından yok hükmünde ilan edilmesi gayet yerinde ve doğru olmuştur. Umarız, bu iki ülke gereken mesajı alır ve Türkiye'nin haklarına el atmaya yeltenmezler."

Bölgenin gerginlik ve çatışma yerine, iş birliği ve barışa ihtiyacı olduğuna işaret eden Tatar, "Bunun için gereken ise haklara saygı gösterilmesi, birtakım bölge dışından gelen aktörlerin oyunlarına gelinmemesidir." ifadesini kullandı.

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