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KKTC Başbakanı Tatar'dan tepki: Azınlık gruplarla işbirliği yapan Akıncı bizi bilinmeze sürüklüyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar arasında, 'marjinal ve azınlık grup' tartışması çıktı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 22:51
KKTC Başbakanı Tatar'dan tepki: Azınlık gruplarla işbirliği yapan Akıncı bizi bilinmeze sürüklüyor!

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar'ın Ankara’daki temasları çerçevesinde Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Basın Evi’nde medya mensuplarıyla buluşmasında kendisine yönelik, "Marjinal ve azınlık gruplarla işbirliği içinde Sayın Akıncı bizi bilinmeze sürüklüyor" ifadeler kullandığını belirterek, bunlara yanıt verdi.

"Hiçbir Başbakan, kendi Cumhurbaşkanını yurtdışında böyle karalayamaz"

Tatar'ın açıklamaları üzerine ilk önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu yazılı bir açıklama yaptı. Sözcü Burcu açıklamasında; "Hiçbir Başbakan, kendi Cumhurbaşkanını özellikle yurtdışında böyle etik olmayan bir üslupla karalamaz. Bu üslup, Başbakanın ısrarla sürdürdüğü yakışıksız üslubun yeni bir örneğini teşkil etmiştir. 'Marjinal ve azınlık gruplar' ile 'Akıncı ve arkadaşları' söylemleriyle aslında sadece Cumhurbaşkanımıza değil, ona büyük destek veren halkımıza da büyük bir saygısızlık yapılmaktadır" dedi.

Akıncı da cevap verdi

Burcu'nun açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye’de yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Akıncı şunları ifade etti; “Sayın Tatar’ın 'macera' dediği halkımızın desteği ile yürüttüğümüz, siyasal eşitlik temelinde iki kurucu devletli, iki kesimli federal çözüm hedefimizdir; 'marjinal azınlık gruplar ve Akıncı’nın arkadaşları' ise, halkımızın çok ciddi bir çoğunluğudur. Bu gerçeği bugün göremeyenler, günü geldiğinde anlayacaklardır."

'Akıncı demagoji yapıyor'

Tepkiler üzerine açıklama yapan Tatar, eleştirilere, “Sayın Akıncı demagoji yapıyor“ diye cevap verdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Tatar şunları kaydetti; “Benim 'Akıncı macera arıyor' dediğim konular kendisinin sosyal medyada yazdıkları değil. Rumların Maraş’ın açılması ile hidrokarbon arayışlarından biz vazgeçmediğimiz sürece görüşmeleri başlatmayacaklarını, Güzelyurt ve Karpaz dahil pek çok yerimiz kendilerine (Rumlara) verilmeden, Türkiye’nin garantörlüğü sıfırlanmadan bizimle anlaşmayacaklarını bile bile Guterres çerçevesinde görüşme yapacağını açıklamasıdır. Bize göre Sayın Akıncı’nın iddia ettiğinin aksine, Kıbrıs Türkü'nün büyük çoğunluğu Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmeyeceği, veto yetkimizin olmayacağı, Güzelyurt ve Karpaz dahil pek çok yerimizin verileceği bir sözde çözüme karşıdır."

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 22:51
  1. Ankara
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  3. KKTC
  4. Ersin Tatar
  5. Mustafa Akıncı

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