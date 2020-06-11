KKTC Başbakanı Tatar'dan İngiliz üslerinin bir kısmının sivil kullanıma açılmasına tepki:

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İngiltere arasında İngiliz Egemen Üsler Bölgeleri'nin askeri amaçlar haricindeki alanlarının sivil kullanıma açılması yönünde 2014'te yapılan anlaşmanın uygulama aşamasına gelinmesine tepki gösterdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Tatar, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin statüsünün 1960'ta Kıbrıs Türkleri ile Rumlarının eşit haklarla Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'ni kurdukları süreçte, Kıbrıs Türkleri, Rumlar, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından imzalanan uluslararası anlaşmayla belirlendiğini hatırlattı. Tatar, "Bu gerçek ortadayken İngiltere'nin Kıbrıs konusuyla doğrudan ilgili tarafların onayını almadan tek yanlı kararlar alıp uygulamaya koymaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Dikelya İngiliz üs sınırları içinde ikamet eden Kıbrıs Türkleri de olduğunu belirten Tatar, onların yasal temsilcisinin ve haklarının koruyucusu KKTC olduğunu vurguladı. Başbakan Tatar, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türklerinin haklarının GKRY tarafından korunması asla söz konusu olamaz. Dolayısıyla İngiliz yetkililer tarafından bizimle müzakere edilmeden alınan herhangi bir karar doğru değildir. İngiliz yetkililer bir an önce doğru yoldan yürümeli ve nasıl ki biz Beyarmudu köyünü de içine alan bir imar planı söz konusu olduğunda kendileriyle bağlantı kurup değerlendirmelerini almışsak onlar da bizimle temas etmeli, oldu bitti yaratmamalıdırlar."

Konuyu yakından takip etmeye devam edeceklerinin altını çizen Tatar, üs bölgesindeki Kıbrıslı Türklerin haklarını ve hukuklarını sonuna kadar koruma gayreti içinde olacaklarını kaydetti.