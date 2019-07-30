0553 313 94 23

KKTC Başbakanı Tatar: “Maraş’ta envanter çalışmaları sürüyor”

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1974 yılından bu yana kapalı olan Maraş’ın yeniden yerleşime açılmasına ilişkin envanter çalışmalarının sürdüğünü belirterek Doğu Akdeniz’in en güzel sahillerinden birini adaya yeniden kazandıracaklarını söyledi.

30 Temmuz 2019 Salı 23:32
KKTC Başbakanı Tatar: “Maraş’ta envanter çalışmaları sürüyor”

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1974 yılından bu yana kapalı olan Maraş’ın yeniden yerleşime açılmasına ilişkin envanter çalışmalarının sürdüğünü belirterek Doğu Akdeniz’in en güzel sahillerinden birini adaya yeniden kazandıracaklarını söyledi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ‘Kuzey Kıbrıs Tanıtım Etkinlikleri’ kapsamında İstanbul’da düzenlenen resepsiyonda önemli açıklamalarda bulundu.


Başbakan Tatar burada yaptığı açıklamalarda; “Çok emekler verdik çok fedakarlık yaptık. KKTC kendi ekonomik yapısını daha da güçlendirmek durumundadır. Turizm başta olmak üzere eğitim, bunlara bağlı hizmetler sektörleri, sanayimiz ve tarımda başarılarımızla Kuzey Kıbrıs kendi insanına esenlik vermeye devam edecektir.Halkımızın refahını artırmak için daha fazla çalışmamız lazım. Bu noktada anavatan Türkiye’den daha fazla turist, öğrenci, mal ve hizmet bekliyoruz” dedi.


“Türk halkının haklarını kimse elinden alamaz”


Yunanistan’ın yeni Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Kıbrıs ziyareti esnasındaki açıklamalarına karşılık Tatar, “Türk ulusu arkamızdadır. İstedikleri kadar konuşsunlar. Türk halkının haklarını kimse elinden alamaz” dedi.


Maraş’ın yerleşime açılması konusu


1974’ten bu yana kapısında ’Girilmez’ tabelasının bulunduğu Maraş’ın kısa süre içerisinde yaşamın başlayacağını söyleyen Tatar “maraş kapalı kalmamalı.Bir takım tazminat meseleleri de vardır.Yaptığımız çalışmalarda oranın tamamiyle Osmanlı malı olduğunu tespit ettik.Bu saatten sonra Maraş’ı Türk yönetiminde yerleşime açılmasını sağlayacağız. Maraş’ın eski sakinleri mallarını istedikleri gibi kullanabilirler” dedi.


“45 yıl bir yerin kapalı kalması doğal değil”


Maraş’ın kısım kısım yerleşime açmak istediklerini vurgulayan Tatar, böylece Doğu Akdeniz’in en güzel sahillerinden birine sahip olan bir bölgeyi adaya kazandıracaklarını söyledi.


Tatar, Maraş’ta envanter çalışmalarının sürdüğünü belirterek “45 yıl süre ile bir yerin kapalı kalması doğal değildir” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 23:32
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi'nin bir üyesi istifa etti
    1. Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi'nin..
    2. Ankara’da ‘laf atma’ kavgası: 8 yaralı
    3. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2019
    4. BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
    5. Suriyeli Türkmen'den "Suriyeliler..
    6. Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz..
    7. Böğürtlenin inanılmaz faydaları |..
    8. "Japonya, Arakanlı Müslümanların..
    9. Futbol: Audi Kupası
    10. Alkollü kişi boğulmaktan son anda..
    11. YKS 2019 tercih sonuçları ne zaman..
    12. Muhtarlara Suriyelilerle ilgili..
    13. Fenerbahçe, Bayern Münih’e 6-1 mağlup..
    14. Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 92. yılı..
    15. İsrail, 6 yaşındaki Filistinli çocuğu..
    16. Ayvalık’ta 49 göçmen yakalandı
    17. KKTC Başbakanı Tatar: “Maraş’ta..
    18. Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi..
    19. "Kapalı Maraş'ın Türk yönetiminde..
    20. Salda Gölü nerede? Hangi ilimizdedir?
    21. Diyarbakır’da 1 terörist etkisiz hale..
    22. ASAP Rocky 2 sene hapis cezası alabilir
    23. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    24. Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu..
    25. Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
    26. Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar..
    27. Belediyeye ait şirketin müdürlüğüne..
    28. Köpeğini motosiklete bağlayan kadına..
    29. Meksika'da göçmen sayısı yüzde 39 azaldı
    30. "Çin hegemonya peşinde koşmayacak"
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Türkiye o alçakların peşini bırakmıyor… MİT o çantanın peşinde
    Türkiye o alçakların peşini bırakmıyor… MİT o çantanın peşinde
    Digitürk Türkiye’den çekiliyor mu? 'Bu anlaşma sürdürülemez'
    Digitürk Türkiye’den çekiliyor mu? 'Bu anlaşma sürdürülemez'
    Diyanet'ten Mustafa İslamoğlu'na reddiye!
    Diyanet'ten Mustafa İslamoğlu'na reddiye!

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Başkanlar takipte! Hepsine karne çıkarılacak
    Başkanlar takipte! Hepsine karne çıkarılacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak