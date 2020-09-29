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Aktüel KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız"
Aktüel

KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız"

Yeniakit Publisher
2020-09-29 22:36:48 -
KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız"
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