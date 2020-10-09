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Aktüel KKTC Başbakanı Tatar, inşası devam eden acil durum hastanesinde incelemelerde bulundu
Aktüel

KKTC Başbakanı Tatar, inşası devam eden acil durum hastanesinde incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:40:37 -
KKTC Başbakanı Tatar, inşası devam eden acil durum hastanesinde incelemelerde bulundu

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, inşaatı devam eden KKTC Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Başbakan Tatar, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan Acil Durum Hastanesi'nin inşaat alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

İnşasına ağustos ayında başlanan hastanenin kısa sürede hizmete girmesi öngörülüyor.

- 100 yatak ve 24 yoğun bakım kapasitesi

Acil durum hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacak.

Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek.

Hastanenin kendisine ait bir laboratuvarı ve MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu görüntüleme merkezi de olacak.

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