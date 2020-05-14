KKTC Başbakanı Tatar: "Hükümetin bir projesi de kapalı Maraş'ın açılabilmesidir"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersin Tatar, kapalı Maraş'ın açılmasının hükümetin projeleri arasında olduğunu söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Belediyesi Başkan İsmail Arter'i ziyaret etti.

Kapalı Maraş ve Gazimağusa ile ilgili diğer konuların ele alındığını görüşmede Tatar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede belediyenin çalışmalarından dolayı Başkan Arter'i kutladı ve teşekkür etti.

Kovid-19 salgınıyla ilgili en kötü günlerin geride kaldığını belirten Tatar, "Esas olan KKTC'nin gelişmesi ve kalkınmasıdır. Çeşitli ekonomik programların uygulanmasına odaklandık." dedi.



Tatar, Arter ile sürekli temas halinde olduklarını, KKTC'nin önemli şehri Gazimağusa'nın kalkınması, gelişmesi, sorunlarının aşılması için yapacakları değerlendirmeler ve alacakları kararlar olduğunu söyledi.

Gazimağusa'nın hem turistik hem de kültürel açıdan zengin bir şehir olduğuna değinen Tatar, "Hükümetin bir projesi de kapalı Maraş'ın açılabilmesidir. Bu konudaki çalışmaları sürdürmek istiyoruz, bir komisyonun kurulmasında fayda olacağını düşünüyoruz." dedi.

- Maraş açılımı



KKTC'de, geçen yıl 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.



Temmuzda bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da katılırken, Başbakan Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu.



Son olarak Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından 15 Şubat'ta Maraş'ta, "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlendi.





