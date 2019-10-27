KKTC Başbakanı Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler: Bir takım oyunlar oynanıyor, buna asla izin vermeyeceğiz

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Barış Pınarı Harekatı Türk hükümetinin önemli bir kararı olmuştur, Kıbrıs halkı da bundan mutluluk duymaktadır." dedi.

Programları kapsamında geldiği Hatay'da Belen ilçesinde belediyeyi ziyaret eden Tatar, Türkiye'nin yanında olduklarını ve bunu da her koşulda ifade ettiklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmede bulunan Ersin Tatar, "Barış Pınarı Harekatı Türk hükümetinin önemli bir kararı olmuştur, Kıbrıs halkı da bundan mutluluk duymaktadır. Bölge barışı ve güvenliği için Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir harekattır. Başarılı olması da bizi çok mutlu ve memnun etmiştir. Kıbrıs Türk halkı da bundan mutlu olmuştur. Onların duygularını paylaşmak için bu ziyaretleri sürdürüyorum." diye konuştu.

"Bu devleti ortadan kaldırmak bize yakışmaz"

Tatar, Kıbrıslı bir Türk olarak buralarda bu kadar sevilmenin ve muhabbetle karşılanmanın kendisini duygulandırdığını söyledi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının verdiği bağımsızlık mücadelesine değinerek, “Türkiye’nin gücü ve desteğiyle mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi. Kıbrıs Türk halkının 1974’te Barış Harekatı ile kendi devlet çatısı altında yaşama imkanına kavuştuğunu söyleyen Tatar, “Türkiye’nin desteğiyle bugünlere geldik. Kutsal mücadeleyi aynı duygu ve anlayışla sürdürüyoruz” dedi. Kıbrıs’ta federal temelde ortaklık cumhuriyeti için büyük devletler ve BM’nin bazı uzantılarının ısrar ettiğini söyleyen Tatar, ortak federal anlayışta Rumlar ve Türkler arasında dağlar kadar fark bulunduğunun altını çizdi. Türkiye’nin KKTC’den ayrılması ve TC-KKTC bağlarının kopartılmasının istendiğini ve bu yönde oyunlar oynandığını anlatan Tatar, buna asla izin vermeyeceklerini kaydetti. Tatar, “Bir devlet kurduk bu devleti ortadan kaldırmak bize yakışmaz” dedi.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de KKTC Başbakanı Tatar'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Fetih suresinin yazılı olduğu kılıç ve kalkan hediye etti.

Buradan Payas ilçesine geçen Tatar ve beraberindeki heyet, belediye tarafından kente kazandırılan PayasStem Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada görevlilerden bilgi alan Ersin Tatar, ardından gittiği tarihi Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni Belediye Başkanı Bekir Altan'la birlikte gezdi.