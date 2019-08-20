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KKTC Başbakanı Ersin Tatar Mersin’de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Şuanda Doğu Akdeniz’de mikrokarbon, petrol, gaz savaşları veya çatışmaları yaşanmaktadır.

20 Ağustos 2019 Salı 22:07
KKTC Başbakanı Ersin Tatar Mersin’de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Şuanda Doğu Akdeniz’de mikrokarbon, petrol, gaz savaşları veya çatışmaları yaşanmaktadır. Ne mutlu bize ki Türkiye Cumhuriyeti, ana vatan Türkiye oralarda gerçekten çok iddialı" dedi.



Mersin’deki ziyareti kapsamında Erdemli ilçesinde Kıbrıs gazileri tarafından karşılanan, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’yu makamında ziyaret eden KKTC Başbakanı Ersin Tatar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin bölgedeki kararlılığına dikkat çeken Tatar, "Doğu Akdeniz’de mikrokarbon, petrol, gaz savaşları veya çatışmaları yaşanmaktadır. Ne mutlu bize ki Türkiye Cumhuriyeti, ana vatan Türkiye oralarda gerçekten çok iddialı. Türk hükümetinin de kararlılığı ile şuanda sondaj çalışmaları yapılıyor. Yavuz gemisini ziyaret edip çalışmaları yerinde gördüm. Bu bölgede artık Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte bu çalışmalar içerisinde hak ve menfaatlerimizi koruma çabası içerisinde olayları buraya kadar getirdik" ifadelerini kullandı.



"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, her zaman ifade ettiğimiz gibi 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı ve sizlerin sayesinde bugün yoluna devam ediyor" diyen Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ve mavi vatan dediğimiz Doğu Akdeniz’de bütün hak ve çıkarlarımıza verdiğimiz mücadele gerçekten milletimiz, ulusumuz için fevkalade önemli bir gelişmedir. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.



Erdemli ziyaretine Kaymakam Avni Kula ile devam eden Tatar, beraberinde Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte Kıbrıs Şehitleri Anıtı önünde fotoğraf çektirip Şehit Piyade Astsubay Musa Özalkan kreşini gezdi. Ardından da Aydınlar Mahallesi’ni içine alan Avgadı Yaylası’ndaki Kırbırslı vatandaşları ziyaret etti. Tatar burada Rauf Denktaş adının verildiği sokağın tabelasını yerine taktı. Tatar, gezisini Kıbrıslı ailelerle bir araya gelerek sürdürdü.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 22:07
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