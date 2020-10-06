KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte tarihi adımı açıkladı! Perşembe günü...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş sahil şeridinin perşembe günü açılacağını açıkladı.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş sahil şeridinin perşembe günü açılacağını açıkladı.
Tatar "Haklarımızı korumakta sonuna kadar kararlıyız. Meşru haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kıbrıs'ta artık susuzluk korkusu yaşamıyoruz" dedi.
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