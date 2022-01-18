KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı: Türk dünyasının buna çok ihtiyacı var

Yeni Akit Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Azerbaycan merkezli olarak kurulan Türk Aksakallar Birliği’ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Türk dünyasının buna çok ihtiyacı var. Bugün Dünya Genç Türk Yazarları Birliği ve gençlikle ilgili bir takım kuruluşlar Türk dünyasının birliğine hizmet etmek için faaliyet göstermektedir. Ancak Türk büyüklerini bir araya getiren ve koordine eden bir teşkilat yoktu. Azerbaycan'da böyle bir teşkilatın kurulduğunu memnuniyetle ve sevinçle duyduk. Bu habere çok sevindim” ifadelerini kullandı.

“Türk tarihi ve kültüründe büyüklerin özel bir yeri vardır”

Başbakan Yardımcısı, örgütün başarılı olacağına olan inancını dile getirerek, “Türk dünyasında ilk kez böyle bir örgütün Azerbaycan'da tescil edilmesine izin veren Azerbaycan devletini ve hükümetini tebrik ediyorum. Türk tarihi ve kültüründe büyüklerin özel bir yeri vardır. Yaşlılar tarafından toplantı yapılır ve önemli kararlar onlar tarafından alınırdı. Son zamanlarda, yaşlılar sözü kendi içinde bir amaç olarak görmeye başladılar. Ama öyle değil. Tecrübeleri gençler için gerekli ve önemlidir. Büyüklerin tecrübesi ve gençlerin enerjisi Türk toplumuna büyük fayda sağlayabilir” görüşünü kaydetti.