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Siyaset KK'nın görüşeceği partiye bakın! HDP'nin skandal talepleri ortaya çıktı
Siyaset

KK'nın görüşeceği partiye bakın! HDP'nin skandal talepleri ortaya çıktı

6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP, Kemal Kılıçdaroğlu ile olan görüşmesi öncesi büyük bir skandala imza attı. HDP Gençlik Teşkilatı sosyal medya hesabından kabul edilemez küstah taleplerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun görüşeceği HDP'nin skandal talepleri arasında anadilde eğitim, Kürdistan gerçeğini kabul etme, kayyum belediyelerin iadesi ve korucuların yargılanması gibi maddeler yer aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 21:58:00 - 2023-03-17 21:59:41
KK'nın görüşeceği partiye bakın! HDP'nin skandal talepleri ortaya çıktı

Türkiye 14 Mayıs'taki Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. Uzun süredir bir araya gelen ve son toplantısında büyük bir krizin ardından aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyuran Altılı Koalisyon'un önünde şimdi de yeni bir kaos gerçeği duruyor.

Kılıçdaroğlu HDP ile görüşecek

Altılı Koalisyon adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde 'gizli ortak' HDP Eş Genel Başkanları ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşme öncesi ise dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Skandal talepler ortaya çıktı

Sabah'ta yer alan habere gör; İYİ Parti tarafındaki huzursuzluk sık sık gündeme gelirken HDP tarafının talepleri de bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü PKK ile ilişkisini hiçbir zaman reddetmeyen ve her fırsatta terör örgütüne desteğini dile getiren HDP cephesinin Altılı Koalisyon'dan ve Kılıçdaroğlu'ndan talepleri ise HDP Gençlik Teşkilatı tarafından ortaya kondu.

"Kürdistan gerçeği" ifadesi

HDP Gençlik Teşkilatı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adeta Türkiye'nin bölünmesine zemin hazırlayan söylemlerde bulundu. Bu şartlar arasında ise özellikle 'Kürdistan gerçeği' maddesi dikkat çekiyor.

"Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'deki demokrasi sorunu başta olmak üzere hiçbir temel sorunun çözülmeyeceği açıktır. Sadece son bir kaç yılda yaşadıklarımız bile bunu kanıtlamaktadır." denilerek paylaşılan şartlar şöyle devam etti:
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"Kayyum atanan belediyeler iade edilsin"

OHAL kaldırılacak ve OHAL'e dayanılarak kayyum atanan belediye eş başkanları derhal görevlerine iade edilecektir.

HDP, Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan, demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi için mücadele eder. Bunu içselleştiremeyen, önyargı ile yaklaşan siyasi anlayışla uzlaşamayız. 6'lı masa 7'li masa olacaksa sözümüz budur!

"Korucular yargılansın"

Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacaktır. Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir. Bunu içselleştiremeyen, önyargı ile yaklaşan siyasi anlayışla uzlaşamayız. 6'lı masa 7'li masa olacaksa sözümüz budur!

İYİ Parti ve Meral Akşener buna ne diyecek?

Öte yandan özellikle milliyetçi olduğu iddiasıyla siyaset yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partililerin HDP'nin adeta "Türkiye'nin bölünmesi" talebi olan bu şartlar için nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

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