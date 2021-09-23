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Siyaset KK'nın en yakınındaki isim bombayı patlattı: Keşke Demirtaş cumhurbaşkanı olsa
Siyaset

KK'nın en yakınındaki isim bombayı patlattı: Keşke Demirtaş cumhurbaşkanı olsa

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, gönlündeki "cumhurbaşkanı" adayının terör destekçisi "Selahattin Demirtaş" olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 12:29:00 - 2021-09-23 13:13:45

Türkiye'de siyasi partiler, 2023'te yapılacak seçimler için hazırlıklarına devam ediyor.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, bir önceki seçimlerde CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İtifakı'nda aday belirsizliği devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Sedef Kabaş'ın YouTube programına konuk olan CHP'li Erdoğdu, terör destekçisi Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Demirtaş'ın "cumhurbaşkanı" olmasının mümkün olmadığını belirten Erdoğdu, "Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse; yani inşallah... Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama şu an siyasi haritada öyle bir şey olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Neron11

O zaman murat karayılan milli savunma bakanı, duran kalkan genelkurmay başkanı olur , yani tam CHP 'bin özlediği tablo.
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BK

biz aponun heykelini dikeceğiz diye nara atan hain demirtaşı cumhurbaşkanı olmasını isteriz demek chp,de bu yakışır zaten zihniyetleri aynı kılıçdaroğlu tunceli,li değil mi Atürkün kurmuş olduğu partiyi ne hale getirdiniz ipsiz sapsız nerde türkiye cumhuriyeti devleti düşmanı var ise hepsi aynı çatı altında buluşmuşlar chphdpip bunlar aynı keza aynı zihniyetteler bütün çabalarınız boşuna başaramayacaksınız size bu millet yine geçit vermeyecek
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