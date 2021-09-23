KK'nın en yakınındaki isim bombayı patlattı: Keşke Demirtaş cumhurbaşkanı olsa

Türkiye'de siyasi partiler, 2023'te yapılacak seçimler için hazırlıklarına devam ediyor.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, bir önceki seçimlerde CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İtifakı'nda aday belirsizliği devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Sedef Kabaş'ın YouTube programına konuk olan CHP'li Erdoğdu, terör destekçisi Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Demirtaş'ın "cumhurbaşkanı" olmasının mümkün olmadığını belirten Erdoğdu, "Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse; yani inşallah... Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama şu an siyasi haritada öyle bir şey olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.