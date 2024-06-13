KKM'de gerileme devam ediyor! Dolardan kaçan kaçana…
Kur Korumalı Mevduat tutarı 2 trilyon 98 milyar 146 milyon liraya geriledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kur Korumalı Mevduata ilişkin verileri açıkladı. KKM'deki tutar 2 trilyon 124 milyar 636 milyon liradan 2 trilyon 98 milyar 146 milyon liraya geriledi.
Böylece KKM'de bir haftada 26 milyar 490 milyon lira çıkmış oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ekonomi
'Dolar düşecek, alan yanacak' diyordu! Necmettin Batırel son çıkışı herkesi şok etti: Kur düşmemeli