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Ekonomi KKM'de gerileme devam ediyor! Dolardan kaçan kaçana…
Ekonomi

KKM'de gerileme devam ediyor! Dolardan kaçan kaçana…

Yeniakit Publisher
2024-06-13 15:34:00 -
KKM'de gerileme devam ediyor! Dolardan kaçan kaçana…

Kur Korumalı Mevduat tutarı 2 trilyon 98 milyar 146 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kur Korumalı Mevduata ilişkin verileri açıkladı. KKM'deki tutar 2 trilyon 124 milyar 636 milyon liradan 2 trilyon 98 milyar 146 milyon liraya geriledi.

 Böylece KKM'de bir haftada 26 milyar 490 milyon lira çıkmış oldu.

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