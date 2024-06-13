KKM'de gerileme devam ediyor! Dolardan kaçan kaçana…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kur Korumalı Mevduata ilişkin verileri açıkladı. KKM'deki tutar 2 trilyon 124 milyar 636 milyon liradan 2 trilyon 98 milyar 146 milyon liraya geriledi.

Böylece KKM'de bir haftada 26 milyar 490 milyon lira çıkmış oldu.

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