  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Otomobilde fiyatlar yükseldi! 400 bin liranın altında tek araç kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücü koltuğunda! TOGG'dan en özel görüntüleri paylaştı

Her an yakalanabilirsiniz! Burun tıkanıklığı yaşayanlar dikkat

Pişman olmaya bile vakitleri olmadı! Saldırı gerçekleştiren teröristler ansızın etkisiz hale getirildi!

Dolarları apar topar satma kararı aldılar! Yatırımcıları yakından ilgilendiriyor

Bu sefer ABD’yi salladı! 1915 Çanakkale Köprüsü ödüle doymuyor

'Malazgirt Savaş Alanı Arkeolojisi' adlı konferans: Türklerin tarihine ışık tutacak! Harekete geçildi

Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu

Sürücüler dikkat! Cezası tam 20 bin 342 TL oldu

İsmail Demir: Gezgin, Tayfun ve Cenk'ten sonra yeni müjdeler yolda! Yeni mühimmatlar Türkiye'nin gücüne güç katacak
Gündem KKM, maske ve Öğrenci kredisini içeren ekonomi paketi yasalaştı
Gündem

KKM, maske ve Öğrenci kredisini içeren ekonomi paketi yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda, öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat uygulaması, turizm payı oranları gibi düzenlemeleri de içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 21:04:00 -
KKM, maske ve Öğrenci kredisini içeren ekonomi paketi yasalaştı

Kabul edilen maddelere göre; yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kW'den 50 kW'ye çıkarılıyor. Gelir vergisinden istisnalar kapsamında, işverenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı istisna kapsamında olacak.

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak.

Öğrenim kredileri

Öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, gerçeğe uygun olmayan sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek.

Tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ayı geçmemek üzere; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4 bin 702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenecek. Bu ödemeden herhangi bir vergi kesilmeyecek.

Gümrük kanunu

Gümrük Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getiren hak sahipleri tarafından gümrük idaresine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda usulsüzlük cezası uygulanacak.

Düzenleme ile Türk lirasına çevrilmesi gereken yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlenecek.

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

Teklifle, bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi amaçlanıyor.

Maske cezaları siliniyor

Yasa ile salgın döneminde kesilen maske ve sokağa çıkma cezaları kaldırılacak. Böylece, yaklaşık 3 milyar lira tutarındaki ceza alınmayacak. Üniversite öğrencilerinin kredi borçlarının faiz ve enflasyon farkları silinecek. Ana paranın geri ödemesi için de 3 kez süre uzatımı yapılabilecek.

HDPKK'lı Pekgözegü'den TBMM'de skandal sözler
HDPKK'lı Pekgözegü'den TBMM'de skandal sözler

Gündem

HDPKK'lı Pekgözegü'den TBMM'de skandal sözler

Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu!
Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu!

Gündem

Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu!

TBMM Başkanlığı'ndan Fakıbaba açıklaması
TBMM Başkanlığı'ndan Fakıbaba açıklaması

Gündem

TBMM Başkanlığı'ndan Fakıbaba açıklaması

TBMM'de 'vicdansız' kavgası! Gergerlioğlu'na sert tepki
TBMM'de 'vicdansız' kavgası! Gergerlioğlu'na sert tepki

Gündem

TBMM'de 'vicdansız' kavgası! Gergerlioğlu'na sert tepki

TBMM Araştırma komisyonu önemli katkılar sunacak
TBMM Araştırma komisyonu önemli katkılar sunacak

Siyaset

TBMM Araştırma komisyonu önemli katkılar sunacak

Bahçeli: Bu bölücü serserilerin TBMM'den atılması şarttır! Namus borcudur
Bahçeli: Bu bölücü serserilerin TBMM'den atılması şarttır! Namus borcudur

Gündem

Bahçeli: Bu bölücü serserilerin TBMM'den atılması şarttır! Namus borcudur

TBMM'de kabul edildi: Cemevlerinin faturalarını devlet ödeyecek
TBMM'de kabul edildi: Cemevlerinin faturalarını devlet ödeyecek

Gündem

TBMM'de kabul edildi: Cemevlerinin faturalarını devlet ödeyecek

TBMM kararları Resmi Gazete'de
TBMM kararları Resmi Gazete'de

Gündem

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM'de Fincancı tartışması! Oya Eronat'tan HDP'li Gergerlioğlu'na tepki
TBMM'de Fincancı tartışması! Oya Eronat'tan HDP'li Gergerlioğlu'na tepki

Siyaset

TBMM'de Fincancı tartışması! Oya Eronat'tan HDP'li Gergerlioğlu'na tepki

TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! 1 sene uzatıldı
TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! 1 sene uzatıldı

Gündem

TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! 1 sene uzatıldı

TBMM kararları Resmi Gazete'de
TBMM kararları Resmi Gazete'de

Gündem

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23