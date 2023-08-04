KKM hesapları devasa boyuta ulaştı
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar geçen hafta itibarıyla 3 trilyon 132 milyar TL'ye yükseldi.
Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında yükseliş devam ediyor. NTV'nin haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 28 Temmuz'la biten haftada 3 trilyon 73,9 milyar TL'den 3 trilyon 132 milyar TL'ye yükseldi.
Böylece bir haftada KKM hesaplara 58 milyar liralık giriş yapıldı. KKM'de zorunlu karşılık oranı 21 Temmuz'da yüzde 15'e çıkarılmıştı. Daha önce zorunlu karşılık oranı yüzde 8 olarak uygulanıyordu.
Zorunlu karşılıklara ilişkin düzenleme sonrası haftalık artış hız kesti. 21 Temmuz haftasında artış 111 milyar lira düzeyindeydi.