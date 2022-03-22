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Ekonomi KKK sözleşmeli er alımı yapacak
Ekonomi

KKK sözleşmeli er alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı (2022/2 Dönem) sözleşmeli er alımı için duyuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 13:10:00 -
KKK sözleşmeli er alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bu kapsamda klavuz yayımladı. Klavuzda sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer veriliyor. Siz de en az ilköğretim mezunu olup;

- Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997 tarihinden sonra doğanlar),

- Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

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