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Ekonomi KKK 2023/1 dönem sözleşmeli er temin klavuzu yayımlandı
Ekonomi

KKK 2023/1 dönem sözleşmeli er temin klavuzu yayımlandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2023/1 Dönem Sözleşmeli Er temini yapacak. Buna göre; askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilecekler.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 14:00:00 -
KKK 2023/1 dönem sözleşmeli er temin klavuzu yayımlandı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Siz de en az ilköğretim mezunu olup;

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1998  tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1998 tarihi ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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