KKK 2019 Uzman Erbaş alımı başvuruları | MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş olarak kimler başvurabilir?

2019 Yılı KKK Uzman Erbaş başvuruları açıldı ve şartları açıklandı.MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş olarak kimler başvurabilir? Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı KKK Uzman Erbaş başvuru detayları ile ilgili kılavuz yayınladı. Buna göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na piyade, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda uzman çavuş ve uzman onbaşı alınacak. Söz konusu alımlar için askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Öte yandan Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvuruları da dikkate alınmayacak. İşte detaylar...

2019 Yılı KKK Uzman Erbaş alımı başvuru tarihleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla uzman erbaş alımı başvuruları başladı. İlan için belirlenen son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2019.

Başvurular nasıl yapılıyor?

Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından "tercih" ekranına otomatik olarak yönlendirilecek.

Başvurularda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Başvuru sırasında verilen bilgiler ile adayın gerçek bilgilerinin aynı olması gerekiyor. Aksi takdirde başvuru aşaması geçilmiş olsa bile sonraki aşamalarda aday elenir. Herhangi bir kuvvet komutanlığında sözleşmeli er olarak görev yapanların başvuruları kabul edilmeyecek. Ancak sözleşmeli er olarak 3 yılını tamamlamış ve ikinci sözleşme veya müteakip sözleşme döneminde bulunanlar başvurularını doğrudan Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapacaklar.

Bu kişilerin online olarak yaptıkları başvurular kabul edilmeyecek. Askerlik hizmetini tamamlamamış olanların başvuruları kabul edilmeyecek, bedelli askerlik yapmış olanlar başvuru yapabilecek.

2019 Yılı Komando Uzman Erbaş alımı şartları nelerdir?