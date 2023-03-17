KK'dan ilginç HDP açıklaması: Onu gidip ev sahibine soracaksınız!
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü olan 18 Mart'ta HDP'ye yapacağı ziyaret gelen tepkiler sonrası ileri bir tarihe ertelendi. Konuya ilişkin ilginç bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti.
Basın mensuplarının HDP'ye yapacağı ziyaretin ertelenmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Onu bana sormayacaksınız, onu ev sahibine soracaksınız" dedi.