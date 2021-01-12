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Siyaset KK'dan demokrasiyi ayaklar altına alan sözler: Seçim bir kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz
Siyaset

KK'dan demokrasiyi ayaklar altına alan sözler: Seçim bir kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasiyi ve sandığı hiçe sayan skandal açıklamalarda bulundu. "Seçim bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz" diyen Kılıçdaroğlu, ''Milleti açlığa, fukuralığa mahkûm eden sensin, o yüzden ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum'' ifadelerini kullanarak skandal sözlerini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 15:43:00 -
KK'dan demokrasiyi ayaklar altına alan sözler: Seçim bir kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi (PM) öncesi yine skandal açıklamalarda bulundu.

"CHP olarak ne söylüyorsak yüzde 100 doğrudur, halkın nabzını birebir tutuyoruz. Kısır tartışmaların ülkeye hiçbir şey kazandırmayacağını herkesin çok iyi bilmesi lazım." diyen Kılıçdaroğlu demokrasiyi hiçe sayan sözler sarfetti.

"Seçim bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz" diyen Kılıçdaroğlu skandal niteliğindeki şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat sözde cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış, Bremen Mızıkacıları gibi herkes saldırıyor.

Acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz? Millete açlığa, fukuralığa mahkûm eden sensin, o yüzden ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum. Bir de tazminat davası 1 milyon liralık açmış, neyse teşekkür ederim, en azından bir paralık açmamış. Ben onun hakkında 1 paralık dava açıyorum, değeri o kadar çünkü.

Yemini edeceksin, o yemine sadık kaldığım sürece elbette ki 83 milyonun cumhurbaşkanısın, hiç kimse buna itiraz edemez. Milletin iradesine her zaman saygı duyuyoruz.

Milletin iradesine bir şey söylemek ne bana ne de partimize düşmez. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir parti olarak milletin iradesine saygı gösterdik, milletin seçtiği kişinin de millete saygı duyması lazım."

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