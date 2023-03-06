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Siyaset KK aday olursa genel başkanlıktan ayrılacak mı? Plan belli oldu
Siyaset

KK aday olursa genel başkanlıktan ayrılacak mı? Plan belli oldu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ayrılmasının ardından 6'lı Masa dağıldı. 5'li Masa'nın bugünkü toplantısında herhangi bir sürpriz yaşanmazsa adayın Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurulması bekleniyor. İttifakın ortak adayı olarak açıklanması beklenen Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrılması ise öngörülmüyor. Kılıçdaroğlu seçim sonucuna kadar genel başkanlıkta kalmayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 16:10:00 -
KK aday olursa genel başkanlıktan ayrılacak mı? Plan belli oldu

 

Kılıçdaroğlu aday olursa genel başkanlıktan ayrılacak mı? Plan ortaya çıktı

 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kazanamayacak aday" olarak gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarı üzerine devirdiği masaya dönme ihtimali üzerine ayarlama yapıldı. Bugün adayını açıklaması beklenen 5'li koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı, diğer liderlerin de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanması bekleniyor.

Akşener için de koltuk olacak. Akşener gelirse, aday daha sonra da açıklanabilir. Adayın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, masadaki liderlerin de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanması bekleniyor. Akşener için ise 5'li masadaki tablo şu; Kılıçdaroğlu kazanamayacak aday, diğerleri de kazanamayacak adayın yardımcıları.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Salona "Akşener" ayarı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için bugün masaya sandalye konulacak.

Akşener'in masaya gelmesi halinde kaldığı yerden müzakereye devam edileceği ve aday açıklaması için de gün verileceği ifade ediliyor. Akşener masaya gelmezse Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu açıklanacak.

Nasıl açıklanacak?

Adayın nasıl ve ne şekilde açıklanacağına bugün toplantıda 5'li genel başkan koalisyonu karar verecek. Farklı önerilerin olduğu, o önerilerin hangisi olduğuna liderlerin karar vereceği belirtildi. Kurmaylar, "Adaya ilişkin belirsizlik ortadan kaldırılacak. Resmi seçim takvimi başlamadan bu ismi kamuoyuna duyurup duyurmamayı genel başkanlar takdir edecek. Açıklanıp açıklanmaması genel başkanların takdirinde" dedi.

Halen vekil pazarlığı yapıyorlar

Edinilen bilgiye göre masadaki dört liderin de Karamollaoğlu, Uysal, Babacan, Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanması planlanıyor. İttifaktaki her partiye bir bakanlık verilmesi, diğer bakanlıkların partilerin milletvekili sayısına göre oransal bir şekilde dağıtılması öngörülüyor.

Genel başkanlıktan ayrılacak mı?

İttifakın ortak adayı Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrılması öngörülmüyor. Kılıçdaroğlu seçim sonucuna kadar genel başkanlıkta kalmayı planlıyor.

Ankara'da seçim kampanyasını yürütmek üzere bir ortak merkez binası bulunması konusunda bir görevlendirme yapıldı. Millet İttifakı ortak merkez binasında kampanya çalışmalarını yürütecek.

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