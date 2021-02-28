Kızları dönüşümlü bakıyordu! 15 yıldır yatalak olan kadın yangında öldü
Antalya'nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi Karapınar mevkisinde Havvana Avşar'ın (93) kızlarıyla yaşadığı tek katlı ev henüz belirlenemeyen bir nedenle dün yandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangında, evdeki Avşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Avşar'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yaşlı kadının 15 yıldır yatalak olduğu, kızlarının dönüşümlü olarak annelerine baktığı öğrenildi.