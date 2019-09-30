Kızının gözleri önünde başından vurularak öldürüldü Manisa'da Eren Erbahçeciler isimli bir vatandaş, kızı ile birlikte gittiği lunaparkta yaşadığı jeton tartışmasının büyümesi üzerine lunapark çalışanı K.S. tarafından kızının gözleri önünde başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Erbahçeciler tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 34 yaşındaki baba Eren Erbahçeciler, lunaparkta kızının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü. Tabanca ile vurdu Edinilen bilgiye gör olay; Kurşunlu yolu üzerinde bulunan Lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eren Erbahçeciler (34) kızı ile birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. İddiaya göre Erbahçeciler ile lunapark çalışanı K.S. arasında oyun jetonu başında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce K.S. tabanca ile Eren Erbahçeciler’i vurdu. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Erbahçeciler, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Erbahçeciler’in, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şubesi çalışanı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri cinayet zanlısı K.S’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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