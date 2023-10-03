  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kızının düğünde oynamasından rahatsız olan anneye hakaret yağdı!
Yerel

Kızının düğünde oynamasından rahatsız olan anneye hakaret yağdı!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 13:47:00 -
Kızının düğünde oynamasından rahatsız olan anneye hakaret yağdı!

Başörtülü kızının düğünde oynamasından rahatsız olan bir annenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Başörtülü kızının düğünde oynamasından rahatsız olan bir annenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Katıldıkları bir düğünde, başörtülü kızının oynamasından rahatsız olan annenin sitemkar bakışları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Annesinin bakışlarına aldırış etmeyen başörtülü kız ise oynamaya devam etti.

O anların görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılınca, kızının oynamasından rahatsızlık duyan anneye hakaretler yağdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23