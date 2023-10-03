Kızının düğünde oynamasından rahatsız olan anneye hakaret yağdı!
Başörtülü kızının düğünde oynamasından rahatsız olan bir annenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Başörtülü kızının düğünde oynamasından rahatsız olan bir annenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Katıldıkları bir düğünde, başörtülü kızının oynamasından rahatsız olan annenin sitemkar bakışları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Annesinin bakışlarına aldırış etmeyen başörtülü kız ise oynamaya devam etti.
O anların görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılınca, kızının oynamasından rahatsızlık duyan anneye hakaretler yağdı.
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