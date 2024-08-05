Kızına tecavüz eden adamı diri diri yaktı!

İspanya'da 1998 yılında 13 yaşındaki komşusuna bıçak zoruyla tecavüz eden Antonio Cosme, 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haziran 2005'te serbest bırakılan adamın, Maria'nın bulunduğu bölgede karşısına çıkarak kendisiyle alay ettiği ve "kızının nasıl olduğunu" sorduğu iddia edildi.

Yakındaki bir benzin istasyonundan benzin alan öfkeli kadının, adamın bulunduğu bara girerek benzini başından aşağı döktüğü ve ateşe verdiği ifade edildi.

KIZINA TECAVÜZ EDİP DALGA GEÇTİ: BENZİN DÖKÜP YAKTI

Vücudunun yüzde 90'ından fazlası yanan adam, birkaç gün sonra hastanede öldü.

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María cinayetten dolayı 9 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılırken, bu ceza daha sonra temyizde 5 yıla indirildi.

The Mirror'ın aktardığına göre annenin davası ülke çapında sempati topladı ve minimum ceza için büyük çaba sarf edildiği belirtildi.

CEZASI ERTELENDİ

Toplanan binlerce imza ve kadının tıbbi kayıtlarda şiddetli depresyon ve kaygı yaşadığının görülmesinin ardından toplamda bir yıl 10 gün hapis yattıktan sonra, Maria'nın daha öncesinde sabıka kaydının bulunmaması ve "özel koşullar" gerekçesiyle cezası ertelendi.

2013 yılında María, İspanyol hükümetinin kısmi af talebini reddetmesinin ardından hapishaneye geri dönerek 2018 yılında tahliye edildi.