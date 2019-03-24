Kızına sinirlendi, çatıya çıktı
Kayseri'de, kızıyla tartışan İlhan T. eline bıçak alıp tek katlı evinin çatısına çıktı. Polisin ikna ettiği İlhan T. karakola gitti, ifade verdi.24 Mart 2019 Pazar 14:32
Kayseri'de Merkez Kocasinan ilçesi Kazımkarabekir mahallesinde oturan 57 yaşındaki İlhan T., iddiaya göre kızıyla bilinmeyen nedenle tartıştıktan sonra, eline bıçak alıp evinin çatısına çıktı.
Kızına sinirlendiği öğrenilen İlhan T.'yi, tek katlı evinin çatısında gören komşuları, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen polis ekipleri, İlhan T.'yi ikna etmeye çalıştı.
İlhan T., savcının gelmesini isteyerek çatıdan inmek istemediğini söyledi. Polisin, yaklaşık 1,5 saat süren çabası sonucu ikna edilen İlhan T., çatıdan indirildi. İlhan T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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