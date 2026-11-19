Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı geçiş hazırlığındayken yakalanan kaçak göçmenlerden birinin "3 yaşındaki kızım kayıp" ihbarı üzerine başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları, kadının yalan beyanda bulunduğunu söylemesi üzerine sona erdi. Kadının sınır dışı edilmemek için yalan söylediği ifade edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 11.50’de Mazı Mahallesi Kissebükü Koyu mevkisinde yasadışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığında olan bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 25 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerden bir kadının, 3 yaşındaki kızının kayıp olduğunu beyan etmesi üzerine ekipler seferber oldu. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma komando timleri, Sahil Güvenlik, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri bölgede arama kurtarma faaliyeti başlattı. Sarp ve makilik arazi ile denizde iz süren ekipler, çalışmalara termal dron ve termal kamera desteğiyle devam etti.

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Ekiplerce bugün de bölgede arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Ayrıca jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Çalışmalar sırasında Kamerun uyruklu L.N.M. isimli kadının yalan beyanda bulunduğunu ve çocuğunun olmadığını söylemesi üzerine arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. L.N.M.’nin sınır dışı edilmemek için yalan söylediği belirtildi.

L.N.M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.