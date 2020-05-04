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Aktüel

Kızıltepe’de refüjler çiçek açtı

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi, 33 dönüm alan üzerine kurulu olan serasında yetiştirdiği mevsimlik çiçeklerin dikimine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:52:33 -
Kızıltepe’de refüjler çiçek açtı

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi, 33 dönüm alan üzerine kurulu olan serasında yetiştirdiği mevsimlik çiçeklerin dikimine başladı. Refüj ve kavşakları süsleyen rengarenk çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.


Yaz mevsimi için 101 bin tohum mevsimlik çiçeği toprakla buluşturan Kızıltepe Belediyesi, filizlenen çiçeklerin dikimini kadınların elleriyle gerçekleştiriyor. İlçeyi rengarenk süsleyen çiçekler arasında horoz dibi, kadife, zinya, begonya, aslan ağzı, mine, ateş çiçeği ve taflan çiçeği yer alıyor. İlçenin dört bir yanında görsel şölen oluşturan çiçeklerin dikimi, park, bahçe, refüj ve kavşaklarda gerçekleştiriliyor. İlçenin iklimine de uygun olan çiçekler, görenlerin gözlerini kamaştırıyor


Çiçeklerin dikimi gerçekleştirilirken aynı zamanda refüjlerde bulunan beton taşlar sarı ve beyaz renklere boyanarak bakım ve onarımları yapılıyor.

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