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Kızılırmak'ın karşısına yürüyerek geçmek isteyen kişi boğuldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan sözleşmeli er, boğularak hayatını kaybetti.

09 Eylül 2018 Pazar 21:58
Kızılırmak'ın karşısına yürüyerek geçmek isteyen kişi boğuldu

Alınan bilgiye göre, Hakkari Dağlıca'da görev yapan sözleşmeli er Turgay Şahin, yıllık izninin bir bölümünü geçirdiği memleketi Yozgat'tan, ailesi ile piknik yapmak için Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyüne geldi.

Burada Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmek isteyen Şahin, akıntıya kapıldı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sivas Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Şahin'in cansız bedenini ırmaktan çıkardı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 21:58
  1. Yozgat
  2. Sivas
  3. Hakkari
  4. Turgay Şahin

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