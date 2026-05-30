Kızılırmak'a düştüğü ihbar edilen 1 kişi ekipleri harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kızılırmak'a bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından Kızılırmak'ta botla arama çalışmaları başlatıldı. Felahiye Kaymakamı Muhammed Necmettin Öztoprak da bölgeye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Gece yapılan aramalarda herhangi bir kişiye rastlanmazken, arama çalışmalarının yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağı öğrenildi.