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Aktüel Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın
Aktüel

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

Ormanlık ve sazlık alanda başlayan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:22:06 -
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

SAMSUN (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ormanlık ve sazlık alanda yangın çıktı.

19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında yaklaşık 1000 hektar alanda sazlık ve ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Dumanların yükseldiği bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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