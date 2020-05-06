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Aktüel

Kızılırmak Caddesi üst geçidinde sona yaklaşıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kızılırmak Caddesi üzerinde yapımına devam ettiği yaya üst geçidi inşaatının yüzde 70’i tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:44:10 -
Kızılırmak Caddesi üst geçidinde sona yaklaşıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kızılırmak Caddesi üzerinde yapımına devam ettiği yaya üst geçidi inşaatının yüzde 70’i tamamlandı. Üst geçidin Haziran ayı içinde hizmete açılması planlanıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, yayaların güvenli geçişi için Kızılırmak Caddesi üzerine yürüyen merdivenli üst geçit inşa ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımına başlanan yaya üst geçidinde çalışmalar hızla devam ediyor. Yaklaşık 2 ay önce başlayan projede sona yaklaşıldı. Tamamlanma oranı yüzde 70’e ulaşan üst geçitte, inşaat yapıları bitirildi. Mekanik eklentilerin montajına geçildi. Üst geçitte yer alacak iki adet yürüyen merdivenden teki monte edildi. Engelli ve yaşlı vatandaşlar için yer alacak iki asansörünse montajına devam ediliyor. Kızılırmak Caddesi üst geçidinin Haziran ayı içinde hizmete sunulması planlanıyor.

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