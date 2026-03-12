  • İSTANBUL
İran'ın yeni lideri Hamaney'den ilk mesaj: Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez açıklamasında hem İran halkına, hem komşu ülkelere hem ABD-İsrail terör ittifakı başta olmak üzere tüm dünyaya mesajlar verdi. İran devlet televizyonunda okunan açıklamada ülkeyi bölme girişimlerini engellediklerinin altını çizen Hamaney "Şehitlerinizin intikamından asla vazgeçmeyeceğiz. Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı, bu üslere saldıracağız. Allah bizi koruyacaktır” dedi.

ABD-İsrail terör ittifakının 28 Şubat'ta İran’a başlattığı saldırıda İran dini lideri Ali Hamaney ve üst düzey komutanlar öldürülmüştü. Hamaney'in yerine atanan oğul Mücteba Hamaney için de öldü iddiaları ortaya atılmış ancak aynı saldırıda yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu duyurulmuştu. İran’ın yeni lideri seçildikten sonra uzun süre sessiz kalan Mücteba Hamaney bugün ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

İran devlet televizyonu, Mücteba Hamaney'in mesajı okudu.

ALLAH BİZİ KORUYACAKTIR

Hamaney’in konuşmasından öne çıkan satırlar şunlar:

“Saldırıya uğradık. Allah bizi koruyacaktır.

Dini liderin şehit edilmesinden sonra tüm İran halkına ve Müslüman dünyasına desteklerinden sonra teşekkür etmek istiyorum. Üzerimizde çok baskı var, yardımınızı istiyoruz.”

HÜRMÜZ'Ü KAPALI TUTACAĞIZ

“Komşularla dostluğa inanıyoruz. Biz sadece bölgedeki ABD noktalarını hedef alıyoruz, mecburuz. Düşmana baskı aracı olarak Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam edeceğiz.

Amerikan üsleri acil olarak kapatılmalı.

Her zaman birlik olmak çok önemlidir. Halkımız birlik oldu. Ülkemizi bölme girişimlerini engelledik.!

İRAN ŞEHİTLERİNİN İNTİKAMINI ALACAK

“İran, şehitlerinin intikamını almaktan çekinmeyecek.

Halkımızın gücü düşmanımızı yenmemizi sağlayacaktır.

Hürmüz Boğazı ve diğer cephelere baktığımızda görüyoruz ki düşmanın tecrübesi bizi yenmeye yeterli değil. Direniş cephesi devrim prensiplerine derinden bağlıdır.

Siyonist rejimle olan mücadele devam edecektir.

Irak halkı da İslam devriminin yanında olmak istiyor.

İran düşmanlarından tazminat isteyecek. Asla geri adım atmayacağız.”

DÜŞMANIN TESİSLERİNİ İMHA EDECEĞİZ

“Düşman, işlemiş olduğu suçların bedelini çok ağır ödeyecektir. Tüm yaralılarımız ücretsiz olarak tedavi alacak. Tazminat da buna dahil. Bu saldırılardan zarar görenlere yardımcı olmak bizim görevimizdir. Düşmandan bunların intikamlarını alacağız. Onların tesislerini imha edeceğiz.

ABD'NİN BÜTÜN ÜSLERİ KAPATILMALI

Komşularımızla ilişkilerimizi geliştirmekten yanayız. Ancak düşman bize komşularımızdaki üslerinden saldırdı. Ülkemizin çıkarlarını korumak amacıyla onların üslerini hedef almaya devam ediyoruz. Ancak komşularımızla hala ilişkilerimiz var. Komşularıma söyleyeceğim şey şudur: Bu üslerin işine son verin.

