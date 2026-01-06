ABD'li eski savaş pilotu Bayraktar Kızılelma'yı analiz ederken o özellik karşısında şaştı kaldı

"Benim için formasyon yapabilme yeteneği, it dalaşı (dogfight) yapabilmenin bir öncüsüdür. Çünkü formasyon tam olarak budur; görsel olarak veya sahip olduğunuz sensörlerle, diğer uçağın tüm yönlerini, görüş hattı oranlarını, yaklaşma hızını, menzilini ve açılarını tespit edip buna göre uçabilmektir. Eğitimlerde de böyle başlarız; önce kol uçuşu, sonra temel savaş manevraları ve hava-hava muharebesi gelir. Eğer KIZILELMA bunu şu an yapabiliyorsa, bu birebir it dalaşının başlangıcıdır."