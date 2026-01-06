ABD'li eski savaş pilotu Bayraktar Kızılelma'yı analiz ederken o özellik karşısında şaştı kaldı
Amerikan Hava Kuvvetleri eski pilotu C.W. Lemoine, Bayraktar Kızılelma ile ilgili dikkat çeken bir analize imza attı.
Haber7'de yer alan habere göre, Amerikan Hava Kuvvetleri eski pilotu C.W. Lemoine, Bayraktar KIZILELMA'nın son uçuş görüntülerini inceledi. KIZILELMA'nın kol uçuşu yeteneğinin hava-hava muharebesi için kritik bir aşama olduğunu belirten Lemoine, uçağın F-16 boyutlarında olduğunu ve sahip olduğu sensörlerle rakipleri için korkutucu bir güç olabileceğini vurguladı.
Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünya havacılık gündeminde yer almaya devam ediyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde uzun yıllar görev yapmış eski savaş pilotu ve yazar C.W. Lemoine, KIZILELMA'nın elektro-optik hedefleme sistemi ve kızılötesi arama takip sistemi (IRST) ile gerçekleştirdiği test uçuşunu kendi kanalında değerlendirdi. Lemoine, uçağın manevra kabiliyeti, sensör füzyonu ve otonom yetenekleri hakkında dikkat çekici tespitlerde bulundu.
Lemoine, KIZILELMA'nın diğer hava aracıyla gerçekleştirdiği kol uçuşunun (formasyon uçuşu) basit bir gösteriden ibaret olmadığını belirtti. Bu yeteneğin askeri havacılık eğitiminin temeli olduğunu vurgulayan ABD'li pilot, şu ifadeleri kullandı:
"Benim için formasyon yapabilme yeteneği, it dalaşı (dogfight) yapabilmenin bir öncüsüdür. Çünkü formasyon tam olarak budur; görsel olarak veya sahip olduğunuz sensörlerle, diğer uçağın tüm yönlerini, görüş hattı oranlarını, yaklaşma hızını, menzilini ve açılarını tespit edip buna göre uçabilmektir. Eğitimlerde de böyle başlarız; önce kol uçuşu, sonra temel savaş manevraları ve hava-hava muharebesi gelir. Eğer KIZILELMA bunu şu an yapabiliyorsa, bu birebir it dalaşının başlangıcıdır."
KIZILELMA'nın burun kısmında yer alan sensörleri inceleyen Lemoine, özellikle Kızılötesi Arama ve Takip (IRST) sisteminin önemine değindi. Bu sistemin pasif algılama sağladığını ve elektronik karşı tedbirleri, hatta radar görünmezliğini (stealth) etkisiz kılabileceğini belirten Lemoine, "IRST benim hiç uçmadığım ama hep sahip olmak istediğim bir özellikti. Rus uçaklarında ve F-14 Tomcat'lerde vardı. Pasif algılama çok iyi bir şeydir. Radar değil, kızılötesi olduğu için birçok sorunu ortadan kaldırır" dedi.
Lemoine ayrıca, görüş ötesi menzilli (BVR) füzelerin kullanımının, görüş içi menzile göre daha kolay olduğunu, KIZILELMA'nın bu sensörlerle görüş içi menzil sorununu çözmesi durumunda paketin tamamına sahip olacağını ifade etti.
Videodaki görüntüleri analiz eden Lemoine, uçağın boyutları hakkındaki yanlış algıları da düzeltti. KIZILELMA'nın küçük bir insansız hava aracı olmadığını vurgulayan eski pilot, "Bu büyük bir uçak. İnsanlar drone deyince küçük cihazları anlıyor ama bu insansız bir hava aracı. Yaklaşık bir F-16 boyutunda, yani normal bir savaş uçağı büyüklüğünde" değerlendirmesinde bulundu.
Lemoine, KIZILELMA'nın yerli üretim olmasının ve potansiyel üretim kapasitesinin stratejik önemine de dikkat çekti. Uçağın sensör füzyonu ve yapay zeka entegrasyonunun başarılması halinde oyun değiştirici olabileceğini belirten Lemoine, sözlerini şöyle tamamladı:
"Eğer bunlardan çok sayıda üretebilirseniz, rakibinizi sayıca ezebilirsiniz. Savaşın korkutucu yanı da budur. Yine de kokpitte birinin olmasına veya en azından bu sistemi yöneten beşinci ya da altıncı nesil bir uçağa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ama burada kesinlikle çok iyi bir gelişim var."
