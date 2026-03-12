  • İSTANBUL
Dünya Malezya'dan İsrail'in alçaklığına tepki
Dünya

Malezya'dan İsrail'in alçaklığına tepki

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Malezya, kandan beslenen terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Müslümanlara kapalı tutmaya devam etmesini kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in özellikle ramazan ayında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini engellemesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Uluslararası hukuku ihlal eden bu uygulamanın şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu 144 dönümlük alanın idaresinde ve buraya girişlerin düzenlenmesinde yetkili merci olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu tür eylemler, Müslümanlara karşı yeni bir provokasyon teşkil etmekte ve işgal altındaki Filistin topraklarında gerilimleri daha da artırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Malezya'nın, bu yasa dışı ve haksız önlemleri kesin şekilde reddettiği kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'i Kudüs'teki dini mekanlara yönelik ihlallerine son vermeye zorlaması çağrısı yapıldı.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesini engelliyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

