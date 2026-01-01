Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak

Baykar’ın yayınladığı bilgilere göre, iki insansız savaş uçağının otonom kol uçuşu yaptığı bu test başarıyla sonuçlandı. Test sırasında, PT3 isimli üçüncü prototip ve PT5 isimli beşinci prototip KIZILELMA, peş peşe havalanarak Baykar mühendisleri tarafından geliştirilen akıllı sürü otonomi algoritmalarıyla koordineli bir uçuş gerçekleştirdi. İki insansız jet, Baykar’ın “insan müdahalesi olmadan kol uçuşu” olarak tanımladığı operasyonda, otonom savaş pilotu sistemi altında yakın muharebe formasyonunda manevralar yaptı. Şirket, havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağının otonom olarak yakın muharebe formasyonunda uçtuğunu belirtti.