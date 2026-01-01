  • İSTANBUL
Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak
Haber Merkezi

Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak

Bayraktar Kızılelma'nın son testi komşuda paniğe neden oldu. Kızılelma için yapılan analizlerde "Ankara'nın hedefi net: Havada, karada ve denizde insan maliyetini sıfıra indirerek düşman üzerindeki baskıyı maksimuma çıkarmak" denildi.

#1
Foto - Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak

Yunan medyasında geniş yankı uyandıran analizlerde, Türkiye’nin insansız sistem stratejisi “kaçınılmaz bir tehdit” olarak nitelendirildi. İşte Pentapostagma'da yer alan analizin tamamı:

#2
Foto - Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak

Üst düzey bir Türk savunma yetkilisi, bu vizyonu şu sözlerle dile getirmişti: “Nihai hedefimiz karada, su altında ve havada insansız bir silahlı kuvvettir. Tüm yatırımlarımız bu yöndedir. Savaşın insani maliyetini kendi üzerimizden kaldırdığımızda, bunu düşman için artıracağız ve böylece belirleyici bir avantaj elde edeceğiz.”

#3
Foto - Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak

Baykar şirketi tarafından yapılan açıklamada, iki adet Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının, insan kontrolü olmaksızın otonom bir yakın kol uçuşu ve hava devriye görevini başarıyla tamamladığı duyuruldu. Bu test, birden fazla insansız savaş uçağının, filo otonom yazılımı kullanarak hava operasyonlarını ve devriye görevlerini koordine edebileceğini göstererek gelecekteki grup hava operasyonlarını destekledi.

#4
Foto - Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak

Baykar’ın yayınladığı bilgilere göre, iki insansız savaş uçağının otonom kol uçuşu yaptığı bu test başarıyla sonuçlandı. Test sırasında, PT3 isimli üçüncü prototip ve PT5 isimli beşinci prototip KIZILELMA, peş peşe havalanarak Baykar mühendisleri tarafından geliştirilen akıllı sürü otonomi algoritmalarıyla koordineli bir uçuş gerçekleştirdi. İki insansız jet, Baykar’ın “insan müdahalesi olmadan kol uçuşu” olarak tanımladığı operasyonda, otonom savaş pilotu sistemi altında yakın muharebe formasyonunda manevralar yaptı. Şirket, havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağının otonom olarak yakın muharebe formasyonunda uçtuğunu belirtti.

#5
Foto - Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak

Baykar’dan yapılan açıklamada, “Bu teknolojik ilerleme ile geleneksel olarak insanlı savaş uçakları tarafından yürütülen karmaşık hava görevleri, otonom sistemlere devrediliyor” denildi. Şirketin kurucusu, bu kabiliyetin birden fazla insansız platformun tek bir komuta yapısı altında çalışmasına, ortak bir görev icra ederken kendi konumlarını otonom olarak ayarlamasına olanak tanıdığını ifade etti. Sistem, pilotun doğrudan kontrolü yerine yerleşik algoritmalara ve gerçek zamanlı veri alışverişine dayanıyor.

#6
Foto - Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak

Aynı test kampanyası kapsamında KIZILELMA prototipleri, modern hava savaşının temel unsurlarından biri olan ve belirlenen hava sahasını korumak, tehditleri durdurmak için kullanılan CAP (Muharebe Hava Devriyesi) görevini de gerçekleştirdi. Test uçuşu sırasında KIZILELMA uçakları, filo otonomi yazılımını kullanarak önceden belirlenmiş bir rota boyunca devriye gezdi.

#7
Foto - Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak

Baykar, bu tatbikatın hava savunma görevlerinin koordineli bir birim olarak birlikte çalışan bir grup Türk insansız savaş uçağı tarafından yürütülebileceğini doğruladığını belirtti. Gelecekte, geleneksel olarak insanlı uçaklarla yapılan önleme görevlerinin KIZILELMA oluşumları tarafından otonom olarak icra edilmesi hedefleniyor. Bu yaklaşım, pilotların iş yükünü azaltırken hava savunma araçlarının operasyonel menzilini genişletmeyi amaçlıyor.

#8
Foto - Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak

Yunan basınına göre bu durum, görmezden gelinmemesi gereken çıplak bir gerçektir ve Yunanistan için maliyeti muazzam olacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi adamlarını tehlikeye atmadan her türlü senaryoda Yunanistan’ı vurmayı hedefleyen bu “insansız kolu” oluşturmak istemektedir.

#9
Foto - Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak

KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ

