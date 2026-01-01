Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak

Üst düzey bir Türk savunma yetkilisi, bu vizyonu şu sözlerle dile getirmişti: “Nihai hedefimiz karada, su altında ve havada insansız bir silahlı kuvvettir. Tüm yatırımlarımız bu yöndedir. Savaşın insani maliyetini kendi üzerimizden kaldırdığımızda, bunu düşman için artıracağız ve böylece belirleyici bir avantaj elde edeceğiz.”