BAYKAR'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak envantere girdi. İlk etapta 3 adet KIZILELMA teslim edilecek. Türkiye böylece, bir insansız savaş uçağını operasyonel olarak envanterine alan dünya havacılık tarihindeki ilk ülke oldu.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, teslim töreninde konuştu; sözlerini sosyal medya hesabından da paylaştı. "KIZILELMA, milletimizin tarihten beri gelen büyük bir ülküsü. Bizlerin de insansız hava araçlarına çalıştığımız ilk günden beri, yaklaşık 20 sene öncesinden beri hayalimiz" diyen Bayraktar, dünyada ilk defa güvenlik güçlerine bir insansız savaş uçağının teslim edildiğini söyledi.

İlk uçuş 14 Aralık 2022'de yapıldı

Bayraktar, KIZILELMA'nın ilk uçuşunu 14 Aralık 2022'de yaptığını hatırlattı. Bu tarihi "cumhuriyetimizin 100. yılına neredeyse bir ay kala, sözümüzden önce neredeyse bir yıl önce" sözleriyle anlatan Bayraktar, aradan geçen sürede çok sayıda kilometre taşı bulunduğunu dile getirdi.

ASELSAN radarı ve milli füzeyle görüş ötesi atış

Bayraktar'ın aktardığına göre dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağı, üzerindeki ASELSAN yapımı milli radar ve milli görüş ötesi radar güdümlü füzeyle bir jet motoru hedefini görüş ötesi koşullarda kilitleyip imha etti. "Bu dünyada havacılık muharebesinin kapılarını Türk milleti adına yeni bir sayfayla aralamış olduk" diyen Bayraktar, bu sonuca ASELSAN ve TÜBİTAK'taki yol arkadaşlarıyla birlikte ulaştıklarını söyledi.

Bayraktar'a göre uçak, havadan yere mühimmatlardan üzerine takılı radar sistemlerine ve kızılötesi görüş sistemlerine kadar birçok aşamayı başarıyla geçti.

Törende dinleyenleri "bu ülkenin bir mühendis evladı olarak" yürekten tebrik eden Bayraktar, süreçte "heyecanıyla, duasıyla" yanlarında olan millete şükranlarını iletti. 19 Kasım 2026 itibarıyla gelinen aşamayı ise şu sözlerle duyurdu: "Dünya tarihinde ilk defa bir insansız savaş uçağı, göreve hazır bir şekilde güvenlik güçlerimize teslim edilmiş oldu."