Kızıldeniz'den geçen savaş gemileri krize neden oldu: sigorta fiyatlarını uçurdu! Ortalığı karıştıran olay!

İşgalci Siyonist İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. 7 Ekim’de başlayan ve aylardır devam eden soykırım saldırıları bölgede dünyanın gözü önünde insani krize neden olurken, bir yandan küresel ekonomi sistemini de olumsuz etkiledi.

İsrail’in saldırılarının ardından Yemen’deki Husiler, Kızıldeniz’den geçerek İsrail limanlarına gidecek gemileri hedef alacaklarını açıkladı.

19 Kasım’dan bu yana Husiler, terör devleti İsrail’e giden birçok gemiyi hedef alarak işgalcilerin Süveyş Kanalı’na bağlı olan ticaret damarına büyük bir darbe vurdu. Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nın Akdeniz'e açılan deniz ticaret yolunun bulunduğu bölge, İsrail ve Siyonist lobinin etkisiyle ve Husilere karşı ABD’nin öncülüğünde kurulan deniz koruma gücü nedeniyle de adeta bir ateş çemberine dönüşmüş durumda.

Küresel ekonomide yeni kriz: Gemi sigorta primleri

Bu ateş çemberinin alevleri ise küresel ticarette büyük bir krizin harlanmasına neden oldu.

Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki Süveyş Kanalı, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sine aracılık ediyor. Ancak, İsrail'deki katliamların sebep olduğu gerginlik nedeniyle, Süveyş Kanalı'ndan geçişlerde azalma yaşanıyor.



Günlük ortalama 49 geminin geçtiği kanaldan geçişler, son iki ayda yaklaşık yüzde 40 oranında azaldı. Gemi geçişlerinin azalması küresel deniz ticareti için tek başına büyük bir sorun teşkil ederken, bu durum gemi sigorta primlerinin artmasına ve ekonomik krizin devasa boyutlara ulaşmasına da neden oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO



Gemi sigorta primleri 10 kata kadar arttı

Kızıldeniz’de yükselen tansiyon nedeniyle bölgede harp sigortaları için talep edilen primler de yükselmeye başladı.



Harp riski yüksek yerlere gitmesi söz konusu olan bir geminin sigorta maliyetindeki en büyük kalemin harp riski primi olabileceği ifade edilirken, Gazze saldırılarının başlamasının ardından İsrail limanlarına uğrayacak gemilerin güvenlik seviyesinin en üst noktaya çıkarılmasının Doğu Akdeniz’de deniz taşımacılığını ciddi şekilde sekteye uğrattığı, bölge limanlarına uğrak yapacak gemilerin ödeyeceği ek savaş riski primlerinin 10 kata kadar arttığı öğrenildi.



Primleri belirleyen faktörler neler?

Gemi sigorta primlerinin belirlenmesinde ise farklı faktörler yer alıyor

Ever Green’in kazası sigortacıların bakışını değiştirdi

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda The Ever Given adlı tanker gemisinin kanalı günlerce kapatarak küresel ticarette olumsuz etkiye neden olduğu Süveyş Kanalı’ndaki kazadan sonra sigortacıların kanallara bakışı da negatife doğru ilerlediği öğrenildi.



İstanbul Boğazı'ndaki Independenta faciası küresel ticareti durma noktasına getirmişti

Küresel ekonomiye etkisi Süveyş Kanalı kadar büyük olan ve dünyanın en önemli ticaret yolları arasında yer alan İstanbul'da 1979’da yaşanan ‘Independenta’ faciası düya ticaretini günlerce sekteye uğratmıştı.

Rumen bandralı Independenta gemisi, Libya'dan yüklediği 95 bin ton ham petrolle Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek üzere yola çıkmıştı. Ancak, 15 Kasım sabahı saat 5.30 sıralarında Haydarpaşa açıklarında, Karadeniz'den gelen Yunan bandralı Evriali isimli kuru yük gemisi ile çarpıştı.



Independenta'daki çarpışma sonucu çıkan yangın, tam 27 gün boyunca söndürülemedi. Yangın sırasında yükselen yoğun duman, gökyüzünü siyaha bürüdü. Tankerde bulunan 30 bin ton ham petrol yanarak yok oldu. Geriye kalan 65 bin tonluk kısım ise Marmara Denizi'nin mavi sularına karıştı.