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Dünya Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisine İHA saldırısı... Pentagon'dan son dakika açıklaması
Dünya

Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisine İHA saldırısı... Pentagon'dan son dakika açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-12-03 20:17:00 -
Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisine İHA saldırısı... Pentagon'dan son dakika açıklaması

Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran katil İsrail'i destekleyen ABD, Kızıldeniz'de şoka uğradı. ABD Savunma Bakanlığı, ABD Donanmasına ait USS Carney destroyerinin ve çok sayıda ticari gemiye Kızıldeniz’de saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Kızıldeniz’de ABD Donanmasına ait USS Carney destroyerine ve çok sayıda ticari gemiye Kızıldeniz’de saldırı düzenlendi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "USS Carney ve Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarla ilgili haberlerin farkındayız ve elimize ulaştıkça bilgi vereceğiz" ifadeleri kullanılarak, saldırının kim veya kimler tarafından düzenlendiğine dair bilgi verilmedi.

İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, Bahamalar bandıralı adı açıklanmayan bir ticari geminin Yemen'in batı kıyısı açıklarında seyrederken "bir roket tarafından vurulduğunu" bildirerek, "Gemi korsanlık/füze saldırısıyla ilgili yardım çağrıları yapıyordu" ifadelerini kullandı. Ambrey, saldırı bölgesinin civarındaki uluslararası bir donanma birliğinin geminin bulunduğu yere doğru ilerlediğini kaydetti.

İnsansız hava aracıyla saldırı

Deniz güvenlik kaynakları ise, bir kuru yük gemisine Kızıldeniz'de seyrederken en az iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İngiltere Kraliyet Donanması tarafından yönetilen İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), daha önce Kızıldeniz'de şüpheli bir insansız hava aracı saldırısı ve patlamalar olduğunu bildirmiş ancak detay vermemişti.

Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Yemen’deki Husiler, daha önce birçok defa Kızıldeniz'de İsrail’e ait gemileri hedef almıştı.
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