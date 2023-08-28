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Kadın - Aile Kızılcık tarhana çorbası yapımı: Çorba kızılcıkların çekirdeklerini çıkartarak yapılıyor! Yapın mideye indirin
Kadın - Aile

Kızılcık tarhana çorbası yapımı: Çorba kızılcıkların çekirdeklerini çıkartarak yapılıyor! Yapın mideye indirin

Yeniakit Publisher
2023-08-28 00:09:00 -
Kızılcık tarhana çorbası yapımı: Çorba kızılcıkların çekirdeklerini çıkartarak yapılıyor! Yapın mideye indirin

Tam kıvamında tarhana çorbası yapımı: Yöresel yemekleri arasında herkesin listesinde olan tadıyla damaklara kazınan çorbayı yapan mideye indirecek! Bu çorba tam ölçülü ve lezzetli Kızılcık tarhana çorbası yapmanız mümkün. Bu tarifi müptelası olacaksınız. İşte tarhana tarifi için gerekli olan malzemeler.

Birçok kışlık hazırlıklarının yapılmaya başladığı bu dönemde kızılcık tarhanası tarifi de araştırılmaya başlandı. Her derde deva olan kızılcık tarhanası yapılışı, normal tarhanadan birazcık daha farklı. Peki, kızılcık tarhanası nasıl yapılır? Küçükten büyüğe herkesin severek içeceği kızılcık tarhanası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
Hem sağlıklı hem de lezzetli kızılcık tarhanası tarifi birçok kişinin hayran kalacağı bir lezzet. Peki, kızılcık tarhanası nasıl yapılır? Tadına doyum olmayan kızılcık tarhanası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KIZILCIK TARHANASI TARİFİ
Kızılcık tarhanası malzemeler

1 kg kızılcık (iri, kırmızı ve olgun olanlar tercih edilmeli)
1 kg un ( un sizde)
1-2 tatlı kaşığı tuz
KIZILCIK TARHANASI YAPILIŞI
Kızılcıkları sapından, yaprağından çürüğünden ayıklayın bol su ile yıkayın.
Kızılcıkları süzün kızılcıklar yumuşasın diye kızılcıkların üstünü mutfak bezi ile kapatıp 1-2 gün bekleterek kızılcıkları olgunlaştırıp yumuşatın.
Yumuşayan kızılcıkları mıcıklayarak püre haline getirip pürenin içinden çekirdekleri tek tek çıkartın (yok mümkünatı yok kızılcıklar yumuşamadı ise kızılcıkları 1, 5-2 su bardağı su eklemesi yaparak ocakta kaynadıktan sonra kısık ateşte 12-15 dakika kadar haşlayın. Haşlanan kızılcıklar soğuyunca kızılcıkları mıncıklayarak ezin. Bu ezme işleminden sonra kızılcıkların çekirdeklerini tek tek çıkartın ve atın )
Mıncıklayarak elde ettiğimiz marmelat kıvamındaki konsantre kızılcık püresini evinizde var ise bir el blenderı ile çekip daha pürüzsüz bir karışım elde edin.
Blenderınız yok ise süzgeçten de geçirebilirsiniz ( kızılcığı süzgeçten geçirince süzgeçte kalan posayı da sakın atmayın onuda hamura ekleyip hamuru öyle karın) hazırladığınız bu ekstreye tuz ve un ekleyerek poğaça hamurundan bi tık daha serçe ele yapışmayan bir hamur karın.
2 fırın tepsisine yağlı kağıt yayın ( temiz bir bezde olur).
Hazırladığınız hamurdan parçalar koparıp incelterek tepsiye dizin.
Evinizde güneş görmeyen havadar bir yere tepsileri kaldırın.
Tepsilerin içindeki hamurları arada sırada kurudukça ters yüz ederek ve yine hamurları kırıp küçülterek hava ısısına göre hamurları 1- 1, 5 gün kadar kurutun( kızılcık tarhanası çok kurutulmamalı).
Şimdi kuruyarak rondo dan ya da robottan geçecek kıvama gelen hamurları ( sakın çok takır takır kurutmayın zorlanırsınız )mutfak robotundan geçirip yine tepsiye alın.
Gelip gidip tarhanayı elinizle ovun.
Ertesi gün tarhanayı yine 2 kere robottan ya da elekten geçirin.
Elekten geçen ya da çekilen tarhanayı tepsiye alıp yine gölge ve havadar bir yerde kızılcık tarhananızı arada sırada karıştırarak ovalayarak iyice kurutun. İyice kuruyan tarhanayı bez torbada saklayın.

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