Kızılcık suyunun faydaları nelerdir? Tam bir şifa deposu: Doğanın insana sunduğu şifa kaynağı kızılcık şerbeti

Ülkemizde daha çok Karadeniz bölgesinde yetişen kızılcık, ağızda mayhoş bir tat bıraktığından genellikle suyu çıkarılarak tüketilmektedir. Tam bir antioksidan deposu olan kızılcık suyunun insan sağlığı açısından birçok faydası bulunuyor. En ucuz şifa kaynağı (Cranberry) kızılcık suyu faydaları nelerdir? Kizilcik Şerbeti hangi gün yapmak istersen yapın. Kızılcık faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir. Kızılcık hakkındaki bilgiler ise birçok kişi tarafından internette aratılan konulardandır. Kızılcık neye faydası var? İşte Kızılcık suyu nasıl yapılır? Sorularının cevaplarını sizler için derledik…

Kızılcık, kuzey yarım kürenin soğuk bölgelerinin asidikbataklıklarında büyüyen cüce çalılardır. Bu çalılar başlangıçta beyaz olan küçük meyveler taşır bunlar olgunlaşınca kırmızıya dönerler. Bu meyveler yenilebilir ve kızılcık suyu yapmakta kullanılabilir. Bununla birlikte ticari olarak satılan kızılcık sularının pek çoğu yapay tatlandırıcılar eklenerek şekerli hale getirilir. Lezzetli ve serinletici olmasının yanı sıra, sağlık için çok faydalıdır. Tatlandırıcı eklenmemiş, saf hali çok daha yararlıdır.

Kızılcık Suyunun Sağlığa Faydaları

İdrar Yolu Enfeksiyonu:

En önemli sağlık faydalarından biri idrar yolu enfeksiyonları ile mücadele yeteneğidir. Kızılcık suyunda bulunan oligomerik proantosiyanidin mineralleri, bir çok ağrı yapan enfeksiyonlara neden olan E.Coli bakterisinin idrar yollarından dışarı atılmasına yardımcı olur. Bu mineraller güçlü antioksidanlardır. Ayrıca Anti-inflamatuar, anti-kanserojen ve anti-mikrobiyal özellikleri de vardır. Kızılcık suyu idrarı asidik hale getirerek, bakterilerin mesane duvarına yapışmalarına engel olur. Bu da enfeksiyon riskini ortadan kaldırır. Kızılcık suyu, idrar yolu enfeksiyonlarına yol açan Staphylococcus aureus’ a karşı vücudu koruyucudur.

E.coli bakterisi ile olan mücadelesinin yanı sıra, kızılcık suyu Helicobacter pylori bakterisini de yok etme yeteneğine sahiptir. Bu bakteri midenin koruyucu mukus tabakasına zarar vererek ağrılı mide ülserlerine yol açar. Ciddi durumlarda enfeksiyon mide kanserine yol açabilir.

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Kanser:

Kızılcık kansere neden olan tümörlerin büyümesini engeller veya onları yok eder. Çalışmalar hastanın düzenli olarak kızılcık suyu tükettiğinde yumurtalık kanseri için kullandığı kemoterapi ilaçlarının daha çok etki ettiğini göstermektedir. Kızılcık suyunun kanser hastalarına olan etkilerinin tam olarak anlaşılabilmesi için daha çok çalışma gereklidir.

Solunum Yolu Enfeksiyonu:

Çalışmalar kızılcık suyunun, sağlıklı çocuk ve yetişkinlerin çoğunun burun ve boğazında bulunan bir bakteri türü olan Haemophilus influenzae bakterilerinin bazı suşları ile mücadele etmeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Bu bakteri, çocuklarda ağrılı solunum ve kulak enfeksiyonlarının sorumlusudur. Kızılcık suyu bu bakterinin saç benzeri yapılar olan pilileri ile hücre yüzeyine tutunmasını engelleyerek, bakterinin hücrelere bulaşmasını engeller. Böylece grip, öksürük, boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

Kızılcık suyunda bulunan polifenoller kalp damar sisteminin sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu kimyasalların iyi kolesterol (LDL) düzeylerini artırarak ve kandaki kötü kolesterol düzeylerini düşürerek, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltığına inanılıyor.

Ağız Sağlığı:

Ağızdaki zararlı bakterileri azaltmada çok etkilidir. Tek bir bardak kızılcık suyunun plak oluşumunu önlediği, diş etlerinde bakteri üremesini engellediği ve ağız hijyenini geliştirdiği bilinmektedir. Kızılcığın anti-inflamatuar özellikleri periodontal hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olur.

Diğer Faydaları:

-Kızılcık suyunda bulunan asitler ve diğer yararlı bileşenler böbrek taşlarının parçalanmasını sağlar ve böbrek taşı oluşumunu önlemeye de yardımcı olur.

-İçinde bulunan fitokimyasallar yaşlanma sürecini yavaşlatır. Ayrıca meme kanseri hücrelerinin yıkılmasına yardımcı olur.

-Vücuttaki yağ depolarının yıkılmasını sağlayarak kilo kaybına neden olan organik asitler içerir. İşte kilo vermek isteyenlere kızılcık suyu içmek için bir neden daha!

-Kalsiyum için iyi bir kaynaktır. Kemik erimesini önler, diş ve kemikleri güçlendirir.

-Selülit sorununu azalttığı ve genel cilt sağlığını iyileştirdiği bilinmektedir. Döküntüleri ve yanıkları daha çabuk iyileştirmesi de önemli faydalarından biridir.

-Kızılcık vitaminler, mineraller ve güçlü antioksidanlar ile dolu olduğu için, düzenli tüketimi bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

-Sindirim sistemi sağlığının korunmasına yardımcı olur. Kızılcıkta bulunan proantosiyanidinler denilen bileşikler kolon kanseri dahil olmak üzere çeşitli yaşamı tehdit eden hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

-Kızılcık suyu anti-inflamatuar özellikleri taşıdığından özellikle gut ve artrit belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.

-Kızılcık yüksek besin değerine sahip olduğundan Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesinde yararlıdır.

Kızılcık suyunun çok sayıda olan faydaları, bu sudan çok fazla içmek için özendirici olabilir. Ancak kızılcık suyunun aşırı dozda yüksek şeker içeriği obezite, ishal, karın ağrısı, şişkinlik, sindirim sorunları ve diş çürüklerine neden olabilir. Yetişkinler için iki bardak ve çocuklar için bir bardak sağlık uzmanları tarafından tavsiye edilen dozdur.

Eğer kızılcıktan en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız, doğal tatlandırıcı eklenmemiş olanlarını tüketmeye çalışın. Sağlıklı ve doğal gıda satan pek çok yerde mevcuttur. Süpermarketlerde satılan şekerli versiyonlarında sağlık faydaları neredeyse tamamen kaybolmuştur. Kızılcık suyunu evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz ve aroması ağır geliyorsa başka meyvelerle karıştırıp kendi kokteylinizi hazırlayabilirsiniz.

Kızılcık nasıl tüketilmeli?

Antioksidan aktivitesi, karaciğer, böbrek ve kalp üzerinde gösterilmiş koruyucu etkileri ile de vücuda ek katkı sağlayan kızılcığın günde 1 avuç meyve olarak ya da 2 bardak kızılcık suyu şeklinde tüketilmesi, uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

Kızılcık Zararları

Kızılcığın bilinen bir zararı yoktur. Fakat bazı durumlarda dikkatli tüketilmesi gerekmektedir. Her besinde olduğu gibi kızılcığın da fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Fazla tüketiminde içerdiği kalsiyum nedeniyle böbrekte bazı taş oluşumlarının gelişmesine neden olabilmektedir. Ayrıca içeriğindeki salisilik asit nedeniyle aspirinle etkileşime de girebilir. Bu nedenle aspirin kullanan kişilerin kızılcık tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Kızılcık bazı kişilerde kaşıntı, döküntü gibi alerjik reaksiyonlara da yol açabilir. Bu nedenle alerjik bünyeye sahip kişilerin kızılcık tüketiminde dikkatli olmaları önerilir. Böylece risk oluşmadan sağlıklı bir şekilde kızılcık ve marmelat tüketilebilir. Kalp rahatsızlığı, kan pıhtılaşmasında sorun olanlar, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, böbrek taşı düşürenlerin mevcut rahatsızlıkları devam ettiği sürece kızılcık marmelatı tüketmemesi önerilir.