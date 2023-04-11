Kızılcık Şerbeti'ne çok sert tepki! 'Bu ülkede hakkı müdafaa edilmeyen tek hakikat İslam'dır'
Televizyon ekranındaki "Kızılcık Şerbeti" dizisine sert eleştirilerde bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Bu ülkede hakkı müdafaa edilmeyen tek hakikat İslam'dır." dedi.
Kızılcık Şerbeti adlı rezil dizide İslami değerler ayaklar altına alınırken, yapıma bir tepki de Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan geldi.
Ekrana yansıtılan rezilliği anlatan Dr. Şenocak, "Dizide, başına örtü koyduğu aktörü yataktaki halin ayakta icrasından ibaret bir şenaat olan dudak dudağa dansa kaldırıyor ardından da Mü'minlerin mukaddesatını çiğnemeye sanat, çiğneye de cesur pozlar veren sanatçı diyorlar." ifadelerini kullandı.
Dri Şenocak, sözlerini şu önemli tespitiyle tamamladı:
Bu ülkede hakkı müdafaa edilmeyen tek hakikat İslam'dır.
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