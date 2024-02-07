Kızılcık Şerbeti oyuncusu yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hastaneden haber geldi
Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı 'Apo' karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan ünlü isim bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Durumu iyiye giden usta oyuncudan sevindiren haber geldi.
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.
Oyuncunun sağlık durumu hakkında sevindiren gelişme geldi. Durumu iyiye gitmeye başlayan usta oyuncu, normal odaya alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, normal odaya alınan 61 yaşındaki usta oyuncuyu kızı ve ablası yalnız bırakmıyor.
Oyuncunun bu süreci daha izole geçirmesi için doktorlar, ziyaret yasağı koydu. Hastaneye kaldırıldığı günden itibaren hem Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibi, hem de rol aldığı tiyatro ekiplerinin hastaneye akın edip durumu hakkında bilgi aldığı Tanrıöğen'in bir hafta daha hastanede kalacağı, dizi setine dönüş tarihiyle ilgili ise henüz net bir kararın alınmadığı açıklandı.
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